Астраханские экологи зафиксировали масштабное загрязнение берега Волги

12 янв. 10:53

Экологии Астраханской области нанесен ущерб на 163 млн рублей, - сообщила руководитель регионального отделения Росприроднадзора Светлана Радионова.

"В результате незаконной утилизации судов пострадала природоохранная зона Волги. Загрязнению нефтепродуктами подверглись 3 тыс 399 кв м почв. Снят, перемещен и уничтожен плодородный слой площадью 6 тыс 414 кв м", - написала Родионова в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс".

Нанесен серьезный ущерб и самой реке – в ней зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в пять раз, - добавила Радионова.

Проверкой материалов местного Росприроднадзора займется прокуратура.