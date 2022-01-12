Свыше полумиллиона россиян путешествовали в новогодние каникулы

12 янв. 10:48

В организованные новогодние путешествия в праздники отправились более 550 тыс россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По предварительным расчетам, на эти новогодние каникулы - 10 дней - по линии туроператоров совокупно по всем направлениям отправились отдыхать около 550 тыс туристов", - рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Больше половины организованных туристов (300 тыс человек) с 30 декабря по 9 января отдохнули в России. Остальные посетили другие страны.

В этом году уровень продаж новогодних туров не достиг допандемийного из-за ограничений в выездном туризме.

Главными новогодними направлениями стали Сочи (более 35% продаж), Санкт-Петербург, Крым и Татарстан (по 8-10% на каждый регион), горнолыжные курорты страны (10%).

Основным зарубежным направлением остается Египет - 50% всех проданных туров. Также оказались популярны в праздники туры в Турцию (около 16%), ОАЭ и Доминикану (менее 12% на каждую страну).