Кубань заморозит после ливня

12 янв. 10:42

В Краснодарском крае и краевой столице пошел дождь со снегом.

Вечером, согласно прогнозам синоптиков, ожидается мороз и сильное налипание мокрого снега.

"Местами ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед", - говорится в прогнозе.

Уточняется, что 13 января регион заметет снегом. Дневная температура не поднимется выше минус 5 градусов. Автоинспекторы просят водителей проявить бдительность на дорогах.

В Краснодаре после ливней несколько участков дорог оказались под водой. Ликвидировать последствия выехала водооткачивающая техника.

Ранее сообщалось, что на территории Кубани действует 4 экстренных предупреждения.