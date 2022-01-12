Кубань заморозит после ливня

В Краснодарском крае и краевой столице пошел дождь со снегом.
Вечером, согласно прогнозам синоптиков, ожидается мороз и сильное налипание мокрого снега.
"Местами ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед", - говорится в прогнозе.
Уточняется, что 13 января регион заметет снегом. Дневная температура не поднимется выше минус 5 градусов. Автоинспекторы просят водителей проявить бдительность на дорогах.
В Краснодаре после ливней несколько участков дорог оказались под водой. Ликвидировать последствия выехала водооткачивающая техника.
Ранее сообщалось, что на территории Кубани действует 4 экстренных предупреждения.