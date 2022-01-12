Военные продолжат эвакуацию россиян из Алматы

12 янв. 10:35

Российские военные сегодня продолжат вывозить из Казахстана всех желающих на военно-транспортных самолетах, - сообщило российское генконсульство в Алматы.

Так, сегодня готовится очередной вылет из Алматы в подмосковный Чкаловский, дипломаты предложили всем желающим поскорее приехать в аэропорт мегаполиса, - передает "Интерфакс".

Напомним, первый вывозной рейс из Алматы состоялся в минувшее воскресенье, а всего в течение трех дней самолеты Минобороны вывезли в Россию больше 2000 россиян и иностранцев.