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Военные продолжат эвакуацию россиян из Алматы

Военные продолжат эвакуацию россиян из Алматы

Российские военные сегодня продолжат вывозить из Казахстана всех желающих на военно-транспортных самолетах, - сообщило российское генконсульство в Алматы.

Так, сегодня готовится очередной вылет из Алматы в подмосковный Чкаловский, дипломаты предложили всем желающим поскорее приехать в аэропорт мегаполиса, - передает "Интерфакс".

Напомним, первый вывозной рейс из Алматы состоялся в минувшее воскресенье, а всего в течение трех дней самолеты Минобороны вывезли в Россию больше 2000 россиян и иностранцев.

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