Торговые сети в России снизят наценки на продукты до 10%

12 янв. 10:25

Российские ритейлеры согласились ограничить наценки на продукты по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ограничение наценок должно способствовать снижению стоимости и повышению доступности социально значимых товаров. ФАС предложила ритейлерам "проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств по снижению цен на социально значимые продовольственные товары".

Наценки будут ограничены на отдельные позиции внутри каждой из категорий товаров.

Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик") и АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") сообщили о готовности ограничить максимальный уровень наценок в 10%, торговая сеть "Бристоль" - в 10-15%.

Специальные ценники обозначат продукты со сниженной наценкой, в список попали такие товары первой необходимости, как хлеб, гречка, овощи борщевого набора, макароны, молоко.