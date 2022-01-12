Аэропорты Казахстана отменили на сегодня 22 авиарейса

12 янв. 10:15

На сегодняшний день, 12 января, в Казахстане отменены 22 авиарейса из запланированных 54, - сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Основные отмены происходят в воздушных гаванях Алма-Аты, Актау и Туркестана – здесь отменено 20 рейсов, в Нур-Султане – два, - передает "Интерфакс".

В Казахстане по-прежнему приостановлена работа двух аэропортов - в Алма-Ате и Талдыкоргане, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. Остальные 18 аэропортов работают штатно, добавил он.

Аэропорт Алма-Аты технически готов возобновить работу и ждет решения компетентных органов, но пока он закрыт до 14 января, более точная информация будет позже – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.