Что стоит за январским обострением на границе Азербайджана и Армении?

Подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в поселке Юхари Шорджа Басаркечарского района с 23:20 11 января до 05:10 12 января обстреливали позиции, расположенные в направлении сел Зейлик, Еллиджа Кельбаджарского района. Подразделения Азербайджанской Армии реагировали адекватно и соразмерно другой стороне. В рядах Азербайджанской Армии потерь в личном составе и боевой технике нет, - говорится в сообщении на официальном сайте азербайджанского оборонного ведомства.

Накануне подразделения вооруженных сил Армении устроили провокацию на азербайджано-армянской государственной границе в Кельбаджарском районе, и в результате выстрела, произведенного со стороны противника, погиб военнослужащий срочной военной службы Аяз Назаров.

Огонь противника на этом направлении был подавлен подразделениями армии Азербайджана без какого-либо применения авиации или артиллерии, в Минобороны Армении сообщили о гибели троих армянских военных.

По факту гибели азербайджанского военнослужащего в результате провокации армян на кяльбаджарском направлении госграницы возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась с призывом к международным организациям, осудив совершение таких провокационных действий, направленных на нарушение основных прав человека, вопреки положениям трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 г. и 26 ноября 2021 г. о полном прекращении боевых действий и всех военных операций между сторонами и потребовав, чтобы Армения уважала международно признанную территориальную целостность Азербайджана.

Также омбудсмен призывала международные и региональные организации, иностранных омбудсменов и национальные институты по правам человека отреагировать на нарушения прав человека, совершаемые Арменией в регионе, и принять решительные меры в соответствии с нормами и принципами международного права для предотвращения таких действий, которые угрожают прочному миру и развитию.

Военные Азербайджана усилили охрану границы с Арменией исходя из возможности повторения провокаций с армянской стороны, - сообщили в Минобороны.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, перестрелка с новой остротой ставит вопрос о делимитации армяно-азербайджанской границы. "Вчерашний бой мог и не иметь организованного характер, а быть локальной стычкой. Контакт между сторонами все еще слишком близкий, нет четкой системы отношений на местах. Хотя на высшем уровне есть договоренности, но непосредственно на границе по-прежнему из любой искры может разгореться пламя. Поэтому так необходима делимитация границы, когда все знают, где чья территория", - прежде всего сказал он.

"При этом бой мог быть и целенаправленной провокацией, что также связано с вопросом делимитации границы. Дело в том, что есть силы, которые заинтересованы как можно дольше затормаживать делимитацию и демаркацию границы – в большей степени с армянской стороны, но возможно и участие некой третьей стороны. Причина простая: демаркация – это серьезный вклад в установление мира, как раз потому, что снимает угрозы подобных стычек. А пока мир не установлен, вспышки насилия будут повторяться, что выгодно тем, кто не желает стабилизации Южного Кавказа", - подчеркнул Александр Перенджиев.

"Россия пытается ускорить начало работы комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Процесс должен идти как можно быстрее. На мой взгляд, начинать надо именно сейчас, в зимнее время, пока для боев неблагоприятные условия и их происходит мало (поскольку в теплое время года они будут происходить чаще, это будет осложнять демаркационные работы на земле)", - сообщил военный политолог.

"Необходимо выработать правила взаимоотношений в приграничной зоне между азербайджанскими и армянскими подразделениями. Я считаю, что нужно, чтобы были подписаны договоры между силовыми структурами Армении и Азербайджана, между Минобороны и руководителями пограничных войск", - добавил Александр Перенджиев.