Гинцбург призвал нарастить темпы вакцинации в 10 раз

12 янв. 10:05

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что темпы вакцинации от коронавируса должны возрасти в 10 раз.

По его словам, только там можно добиться нужного уровня коллективного иммунитета.

"В день 500-600-700 тыс. человек в России должно вакцинироваться, а те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться", - приводит слова Гинцбурга "Интерфакс".

Ранее он сообщал, что вакцину против коронавируса "Спутник V" не потребуется модифицировать под новый штамм коронавируса "омикрон".