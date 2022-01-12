В Казахстане ревакцинация препаратом Pfizer стала доступной для лиц старше 60 лет

12 янв. 9:59

Минздрав Казахстана решил расширить категорию граждан, имеющих возможность ревакцинироваться препаратом Pfizer.

"Необходимо увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Не только детям и беременным женщинам, но и лицам старше 60 лет будет дополнительно для ревакцинации предложена вакцинация Pfizer (Comitnaty)", - сообщила в среду министр здравоохранения республики Ажар Гиният.

Первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получил уже 9 026 131 человек.

Отметим, за минувшие сутки в республике заболеваемость выросла более чем в два раза. Вспышка заболеваемости произошла в Нур-Султане.