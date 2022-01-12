Омикрон-штамм пришел в Киргизию

12 янв. 9:49

Первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Киргизии, информирует республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

"В национальном центре фтизиатрии провели секвенирование по определению штамма коронавируса. Пробы были взяты в начале января среди госпитализированных в республиканской инфекционной больнице и у двоих зафиксирован омикрон-штамм", - привод слова предсатвител штаба РИА Новости, уточняя, что за последние сутки были выявлены 465 новых случаев COVID-19.

Глава Минздрава республики Алымкадыра Бейшеналиева отметила, что в Киргизии началась четвертая волна коронавируса.