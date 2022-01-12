Антонов: США должны отказаться от агрессивной риторики в адрес России

12 янв. 9:41

Риторика представителей Госдепартамента, направленная на обвинение РФ, не способствует конструктивному диалогу на российско-американских переговорах, заявил посол России в США Анатолий Антонов

"Обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах <...> Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах", - сказал он, отвечая на вопросы СМИ.

Далее Антонов отметил, что США Соединенным Штатам пора "остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве".

Также дипломат подчеркнул, что Москва настроена на субстантивное обсуждение с Вашингтоном своих предложений по гарантиям безопасности и считает, что их необходимо принять в кратчайшие сроки для стабилизации ситуации в Европе.