ВОЗ: в мире впервые выявили 15 млн случаев заражения за неделю

12 янв. 9:38

Впервые с начала пандемии в мире за неделю выявили свыше 15 млн случаев заражения, сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За неделю коронавирус официально подтвердился у 15 154 666 человек. По данным организации, по сравнению с прошлой неделей, заболеваемость выросла на 55%. Количество летальных исходов выросло на 3%.

В Юго-Восточной Азии выявили на 418% больше новых случаев, чем неделей ранее, в Западно-Тихоокеанском регионе - на 122%, в Восточном Средиземноморье - на 86%, в Америке - на 78%, в Европе - на 31%.

Взрывной рост заболеваемости связан с распространением омикрон-штамма, он "имеет существенные преимущества в росте и быстро замещает другие варианты". Также в ВОЗ указали, что "поступает все больше свидетельств, что этот вариант способен ускользать от воздействия иммунитета", а эффективность вакцин против омикрон-штамма снижается.