Ушел из жизни телеведущий Михаил Зеленский

12 янв. 9:33

Накануне, 11 января 2022 года, в Доминиканской Республике на 47-м году ушел из жизни российский телеведущий Михаил Зеленский.

По предварительным данным, телеведущий скончался от инсульта, - передает Telegram-канал радиостанции "Вести FM".

"Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее о смерти 46-летнего журналиста написал в Facebook замруководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович. В посольстве России в Доминикане подтвердили РИА Новости информацию о трагедии.

Зеленский вел программу "Билет в Большой" на "Россия-Культура", а также был обозревателем канала и ведущим программы "Новости культуры".

Ранее он вел информационную передачу на радиостанции "Ностальжи", а также выпуски новостей на "Россия-1", "ТВ Центр", "России-24" и ток-шоу "Прямой эфир".

Российским телезрителям он запомнился ведущим передачи "Вести-Москва" ("Россия-1"), а также информационной передачи "Вести-Москва. Неделя в городе" на том же телеканале.