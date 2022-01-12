Дочь Назарбаева второй день отсутствует на заседаниях парламента Казахстана

12 янв. 9:19

Дочь первого президента Казахстана, депутат мажилиса парламента Дарига Назарбаева не принимает участия в пленарном заседании из-за болезни, пишет "Интерфакс" со ссылкой на мажилис.

Назарбаева также отсутствовала на заседании во вторник. В мажилисе уточнили, что депутат находится на больничном.

Ранее СМИ писали, что семья Назарбаева покинула Казахстан во время массовых протестов. При этом пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай заявил 9 января, что Назарбаев находится в Нур-Султане и поддерживает связь с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.