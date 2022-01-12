На Юге России стартовала учеба военных подразделений

12 янв. 9:16

На общевойсковых полигонах Южного военного округа (ЮВО) начались первые в новом году занятия с участием более чем 10 тысяч военнослужащих, - сообщает пресс-служба округа.

Занятия проходят с участием батальонных тактических групп мотострелковых соединений ЮВО, а также подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

"Занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам организованы на полигонах Даниловский и Прудбой в Волгоградской области, Ашулук - в Астраханской области, Тарское - в Северной Осетии, Николо-Александровский и Серноводский - на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский - в Ростовской области, Гвардейский и Альпийский в Чеченской Республике, Кобу-Баши - в Карачаево-Черкессии, Нестеровский - в Ингушетии, Дальний в Дагестане, Ангарский и Опук - в Крыму, Раевский - на Кубани. Также к занятиям по боевой подготовке приступили подразделения военных баз ЮВО на штатных полигонах в Абхазии, Армении и Южной Осетии", - информируют военные, передает "Интерфакс".

Планируется, что в ходе занятий военнослужащие освоят новые способы тактических действий, а их командиры овладеют способами контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники, - добавили в пресс-службе.