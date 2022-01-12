Роспотребнадзор назвал отличия "омикрона" от "дельты"

12 янв. 8:54

В Роспотребнадзоре перечислили отличия между штаммами коронавируса "омикрон" и "дельта".

Омикрон-штамм редко приводит к потере обоняния и вкуса, пациентов обычно беспокоят слабость и головные боли. "Симптомы, в целом, больше похожи на те, которые бывают при давно известных сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей - высыпания", - сообщает пресс-служба ведомства.

Новый штамм переносится легче "дельты" большинством пациентов. При этом, подчеркнули в Роспотребнадзоре, "омикрон" не только быстрее распространяется, но и может быстрее и активнее поражать бронхи и легкие.

Заразность "омикрона", по данным японских ученых, выше "дельты" в 4,2 раза. Особенно высок риск инфицирования в помещениях, где находятся много людей, особенно если рядом есть человек с насморком и кашлем.

Маски и социальная дистанция не исключают заражения "омикроном", подчеркивается в сообщении.

Средняя продолжительность инкубационного периода для дельта-штамма составила 4,4 дня. Для омикрона точной цифры пока нет, однако "быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с дельта-вариантом".

Тест на коронавирус становится положительным на 1-6 день после заражения, перед появлением первых симптомов.