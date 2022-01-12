Погода на Старый Новый год в России будет аномальной

12 янв. 8:43

О том, какой будет погода на Старый Новый год в России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На большей части территории России ночью с 13 на 14 января будет тепло, температура на несколько градусов превысит климатическую норму. В Москве на Старый Новый год будет около нуля.

"Самая холодная по отношению к норме погода прогнозируется в новогоднюю ночь по старому стилю на юге Западной Сибири (Омская, Томская, Новосибирская области, Красноярск). Температура там будет ниже нормы на 4-6 градусов, то есть ночью будет минус 26-30 градусов", - рассказал синоптик, пишет РИА Новости.

При этом 15 января в Сибири потеплеет сразу на 15 градусов, теплая аномалия приведет к нулевым температурам в дневные часы.