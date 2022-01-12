Мясо в Грузии начнут продавать с QR-кодом весной

12 янв. 8:09

Вскоре мясо на рынках и в магазинах Грузии получит QR-код, который поможет потребителям узнать срок годности мяса, пол, возраст и дату убоя животного, а также условия хранения продукции.

Для того, чтобы воспользоваться новшеством, необходимо установить на смартфон мобильное приложение. Инициатива по введению QR-кодов на мясо принадлежит Национальному агентству продовольствия. Так в Грузии пытаются внедрить европейский стандарт продажи мяса. Финансовую поддержку проекту оказывают Швейцария и Австрия.

Грузинский скотобойни будут оснащены специальными устройствами для проставления QR-кодов. Нововведение начнет действовать весной этого года.