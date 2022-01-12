Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану важные объекты, в том числе несколько аэродромов и телецентров

12 янв. 7:42

В Минобороны РФ сообщили в среду, что в Казахстане миротворцы ОДКБ охраняют важные государственные и социально-значимые объекты.

"Миротворцы ОДКБ осуществляют охрану аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально-значимых объектов, в том числе взяты под охрану ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал "Дружба", три центра телекоммуникаций "Алматы-телеком"", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

За последние сутки миротворцы взяли под охрану пять важных социально-значимых объектов.

Обстановку в районах выполнения задач миротворческими силами ОДКБ мониторят с помощью беспилотников.