В Москве ожидается до 15 градусов мороза

12 янв. 7:20

В среду в Москве будет около 15 градусов мороза, местами пройдет снег, сообщается на портале "Метеоновости".

Погода в Москве и Подмосковье предстоящим днем будет, несмотря на повышенный атмосферный фон, формироваться под влиянием циклонического вихря, центр которого расположится в районе Черного моря. Днем в среду ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. "Максимальная температура воздуха в столице составит минус 12-10 градусов, по области до 15 градусов мороза. Ветер северного направления 5-10 м/с", - поделились синоптики.

Ранее сообщалось, что к концу рабочей недели в Москве потеплеет и температура воздуха поднимется до ноля.