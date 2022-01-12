Чечня вошла в топ-3 регионов России с высокой преждевременной смертностью

12 янв. 6:52

По данным Минздрава, регионами с самой высокой преждевременной смертностью являются Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ (НАО).

Исследователи Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава при составлении рейтинга использовали систему "Потерянные годы жизни". Так, на Чукотке жители теряют 7,76 лет, в Чечне - 7,18, в НАО - 7,17.

Минимальная преждевременная смертность зафиксирована в Ингушетии - 3,59 потерянных года, в Адыгее - 4,5 года, в Севастополе - 4,64 года, в Карачаево-Черкесии - 4,69 года и Калининградской области - 4,86 года.

Основными причинами преждевременной смертности россиян являются болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни органов пищеварения и коронавирус.