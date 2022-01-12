ВОЗ: вакцины от коронавируса может понадобиться модифицировать, а бустеры отменить

12 янв. 6:39

Техническая консультативная группа ВОЗ по составу вакцин от коронавируса считает, что для того, чтобы повысить эффективность вакцин от коронавируса, препараты придется модифицировать.

Изменить состав вакцин необходимо, чтобы иметь возможность защищать людей не только от тяжелой формы заболевания и летального исхода, но и от более легких форм болезни.

Кроме того, эксперты ВОЗ считают, что стратегия вакцинации, основанная на повторяющихся "бустерных" дозах, не будет целесообразной или рациональной.

В настоящее время во многих странах мира активно распространяется новый штамм "омикрон", он переносится легче, однако является более заразным и вакцины не спасают от инфицирования.

Накануне в ВОЗ заявили, что 50% населения Европы могут быть заражены новым штаммом в ближайшие шесть-восемь недель.