Уроженец Дагестана назначен редактором ТАСС по СКФО

12 янв. 6:12

Собственный корреспондент ТАСС в Дагестане Низами Гаджибалаев стал редактором информационного агентства по Северному Кавказу. Об этом сообщил сам журналист.

Он отметил, что на новой должности он займется взаимодействием с аппаратом полномочного представителя Президента России в округе и высшими должностными лицами субъектов округа. Также он будет координировать работу корреспондентов агентства в СКФО.

Ранее Гаджибалаев был пресс-секретарем главы Дагестана Сергея Меликова. Это должность он занимал с 16 февраля по 6 декабря 2021 года.