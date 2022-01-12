Новый премьер-министр Казахстана провел первое заседание правительства

12 янв. 6:28

Первое заседание нового состава правительства Казахстана состоялось в среду, на нем к министрам обратился глава кабмина Алихан Смаилов.

"Мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики и противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон, вывести страну из масштабного кризиса", - заявил новый премьер-министр республики.

По мнению Смаилова, такие сложные и масштабные задачи не выпадало еще решать ни одному правительству. "От нашей работы ждут реальных результатов", - подчеркнул он.

В ходе первого заседания шестеро министров, впервые вошедших в состав правительства, принесли присягу. Слова клятвы произнесли министр национальной экономики Алибек Куантыров и министр энергетики Болат Акчулаков, министр здравоохранения Ажар Гиният, министр информации и общественного развития Аскар Умаров, министр юстиции Канат Мусин, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Министры поклялись "посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития" Казахстана, а также строго соблюдать конституцию и законы, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет страны в мировом сообществе.