Генпланы трех городов примут на Кубани в 2022 году

12 янв. 4:30

В текущем году на Кубани примут генпланы Геленджика, Армавира и Горячего Ключа, такое сообщение опубликовано на сайте администрации Краснодарского края.

"Помимо этого приступим к разработке главных градостроительных документов в Туапсинском, Апшеронском районах. Это позволит нам создать на Кубани уютные, а главное - комфортные для жизни и отдыха муниципалитеты. Вся работа должна вестись открыто - в тесном взаимодействии с жителями", - обратил внимание губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, до конца 2022 года надо создать новый генплан в Новороссийске, в следующем году ключевой градостроительный документ должен быть одобрен в Сочи.

Кроме того, заявил вице-губернатор Евгений Наумов, органы местного самоуправления разработают 29 проектов внесения изменений в генпланы некоторых сельских территорий и 22 проекта по изменениям правил землепользования и застройки в Армавире, Горячем Ключе, Геленджике, Ейске, а также в Кореновском, Темрюкском, Щербиновском районах. Новые генпланы примут и 70 сельских поселений.

В генеральных планах отметят существующие зеленые зоны и территории с особыми условиями использования, определят участки для новых парков и скверов, объектов социальной инфраструктуры, разработают способы решения проблем с пробками на дорогах и укажут водоотводные каналы.

