Парк "Россия - моя история" в Махачкале в прошлом году собрал более 130 тыс посетителей

12 янв. 3:25

Мультимедийный парк "Россия - моя история" в столице Дагестана посетили свыше 130 тыс человек, большую часть составили школьники и студенты, сообщает пресс-служба парка.

Особой популярностью у посетителей из числа многодетных семей пользовались ежемесячные бесплатные социальные акции.

Как отметил директор исторического парка Тимур Велиханов, на площадке мультимедийного комплекса будут проведены несколько крупных мероприятий и экспозиций.

"В этом году мы планируем провести I Республиканский форум педагогов и новую выставку о роли учителей в истории Дагестана", - приводит слова Велиханова РИА Дагестан.