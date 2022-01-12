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Парк "Россия - моя история" в Махачкале в прошлом году собрал более 130 тыс посетителей

Парк &quot;Россия - моя история&quot; в Махачкале в прошлом году собрал более 130 тыс посетителей

Мультимедийный парк "Россия - моя история" в столице Дагестана посетили свыше 130 тыс человек, большую часть составили школьники и студенты, сообщает пресс-служба парка.

Особой популярностью у посетителей из числа многодетных семей пользовались ежемесячные бесплатные социальные акции.

Как отметил директор исторического парка Тимур Велиханов, на площадке мультимедийного комплекса будут проведены несколько крупных мероприятий и экспозиций.

"В этом году мы планируем провести I Республиканский форум педагогов и новую выставку о роли учителей в истории Дагестана", - приводит слова Велиханова РИА Дагестан.

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