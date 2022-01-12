США работают с Германией и ЕС по задержке запуска "Северного потока-2"

12 янв. 5:25

США сотрудничают с Германией и Европейским союзом, чтобы задержать начало работы газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила на брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд

"Что мы делаем сейчас, так это работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода", - сказала она.

Нуланд подчеркнула, что новое правительство ФРГ предприняло значительные шаги для этого. "Оно также вновь подтвердило договоренности, которых мы достигли с предыдущим правительством, относительно того, что произойдет с "Северным потоком-2", а именно то, что его работа будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины", - цитирует замгоссекретаря ТАСС.

Напомним, строительство "Северного потока-2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые проходят по дну Балтийского моря. По ним газ будет поставляться в Германию через морские территории России, Финляндии, Швеции и Дании.

