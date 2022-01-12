Билл Гейтс поведал о происхождении COVID-19 и предсказал спад заболеваемости

12 янв. 0:51

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс полагает, что заболеваемость коронавирусом COVID-19 в странах пойдет на спад после волны омикрон-штамма. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

По мнению миллиардера, после того, как "омикрон" пройдет по стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп. При этом он подчеркнул, что мере того, как страны будут переживать волну "омикрона", системы здравоохранения будут испытывать трудности. "Большинство тяжелых случаев придется на непривитых людей. ", - пояснил Гейтс.

Основатель Microsoft также оценил эффективность существующих ныне вакцин от коронавируса. По его словам, у них есть два недостатка: привитые могут заразиться и эффективность препарата со временем падает. Гейтс добавил, что необходимо создать вакцины, предовтращающие повторное заражение и действующие много лет.

Говоря о происхождении COVID-19, миллиардер напомнил, что данные говорят о том, что он передался людям от другого биологического вида. "В будущем тоже будут вспышки, произошедшие от других видов, так что мы должны инвестировать, чтобы подготовиться к ним", - обратил внимание Гейтс.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 310 млн, из них более 5,4 млн человек скончались.