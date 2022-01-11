Вашингтон заинтересован в продолжении переговоров с Москвой

11 янв. 23:55

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США хотят продолжения переговоров с Россией. Таким образом она прокомментировала состоявшиеся в Женеве российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

"Мы полагаем, что обмен взглядами, который мы провели с российской стороной, был конструктивным и его стоило провести. Мы хотим продолжения этих переговоров и мы готовы к этому", - цитирует Нуланд РИА Новости

Напомним, 9-10 января представители России и США провели в Женеве консультации по гарантиям безопасности.