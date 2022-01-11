ЕНД рассматривает возможность возвращения к работе в парламенте Грузии

11 янв. 23:50

Главная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" может прекратить бойкот работы парламента. Об этом сообщил депутат партии Роман Гоциридзе в социальной сети.

По его словам, "Нацдвижению" необходимо либо начать активную парламентскую деятельность, либо покинуть парламент. "Самое худшее - это то состояние бойкота, в котором находится парламентская фракция. Выражение "мы не будем принимать участие в рутинной работе" придумали ленивые", - поведал Гоциридзе.

Он подчеркнул, что получившим мандаты члена ЕНД нужно быть в парламенте: в комитетах, на пленарных заседаниях, за столами, у трибуны, в коридоре и за периметром.

С Гоциридзе согласились и другие члены "Нацдвижения". "Мы согласны с господином Романом насчет использования парламентских рычагов, в том числе путем опроса людей в следственных комиссиях, расшифровки коррупционных схем и т.д. - это правильная стратегия", - сказал член "Нацдвижения" Ника Оболадзе.

По его мнению, ЕНД следует использовать все существующие рычаги, будь то парламент, улица, общение с международным сообществом или другое, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, осенью 2021 года депутаты "Единого национального движения" обвинили правящую партию "Грузинская мечта" в фальсификации результатов выборов в местные органы власти в октябре и отказались работать в парламенте.