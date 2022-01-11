Россияне в 2022 году выбирают внутренний туризм

11 янв. 23:29

В этом году 75% россиян намерены провести отпуск внутри страны, сообщает пресс-служба сервиса для покупки билетов Ozon Travel.

Всего в 2022 году путешествия планируют 82% россиян, при этом 73% будут путешествовать внутри России. В планы опрошенных входят встречи с друзьями и родственниками, рабочие поездки, а также обучение.

Главными зарубежными направлениями в этом году станут Турция, туда хотят отправиться 32% тех, кто мечтает об отдыха за границей, Египет (19%), Италия (10%), Греция (9%) и Испания (9%). Также россияне намерены отдохнуть в ОАЭ и Китае.

"На билеты "туда-обратно" внутри страны в расчете на одного человека путешественники готовы потратить от 15 до 40 тысяч рублей. На билеты за границу в расчете на одного человека туристы готовы потратить в среднем 55 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Путешествие мечты опрошенные хотели бы совершить летом - 44%, весной - 21%, осенью - 14%, зимой - 11%. Время года не имеет значения для 9% туристов.

Большинство путешественников (67%) хотели бы отправиться туда, где не были ранее, 14% - туда, где были один раз, 10% - туда, где были дважды.