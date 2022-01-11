Долгострой в Краснодаре превратят в детскую поликлинику

В этом году в Краснодаре недостроенное здание на проспекте им. Писателя Знаменского ждет реконструкция, его превратят в детскую поликлинику.
"По госпрограмме "Развитие здравоохранения" начнем строить детскую поликлинику в Краснодаре, в густонаселенном микрорайоне Гидростроителей. Проект есть. Участок город определил. Экспертиза пройдена. Как только определится подрядчик - приступим к строительным работам", - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.
В результате появится современная детская поликлиника на 300 мест.
На реконструкцию недостроя уйдет порядка 649 млн рублей.
Всего в этом году на Кубани начнут строить девять поликлиник.