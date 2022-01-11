В НАТО исключили возвращение к границам 1997 года

11 янв. 23:26

НАТО не собирается возвращаться к конфигурации 1977 года, которая предшествовала расширению границ альянса на восток за счет бывших социалистических стран и постсоветских республик. Такое заявление сделала сегодня постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом", - сказала она, отвечая на вопрос об отношении к требованиям России "отправляться на рубежи 1997 года".

По словам представителя США при НАТО, ни один член Североатлантического альянса не готов к отказу от политики «открытых дверей».

Напомним, 9-10 января Россия и США провели в Женеве консультации по предложениям РФ о гарантиях безопасности.