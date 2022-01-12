Краснодар получит из бюджета региона миллиард на новые трамваи

12 янв. 2:45

В наступившем 2022 году Краснодар получит из краевого бюджета один миллиард рублей на закупку новых трамваев – такое решение принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации города.

Справиться с возросшей нагрузкой на транспортные сети поможет улучшение работы общественного городского транспорта и строительство новых линий, - отметил на расширенном планерном совещании Вениамин Кондратьев, передает портал Юга.ру.

В совещании участвовал и мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Напомним, трамвай в Краснодаре является основным городским транспортом - сейчас городская трамвайная сеть включает 16 маршрутов общей протяженностью 380 км, по которым ежедневно курсируют 228 трамвайных вагонов.