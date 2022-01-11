В США озвучили условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

11 янв. 22:58

США готовы будут обсудить с Финляндией и Швецией возможность их вступления в НАТО. Об этом заявила в ходе своего выступления в Госдепартаменте заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Полагаю, пять администраций [США], в которых я работала, всегда говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы захотите обсудить с нами членство, мы готовы это сделать", - цитирует ее ТАСС.

Нуланд отметила, что Финляндию, Швецию, как и любую другую страну, выразившую желание вступить в НАТО, будут оценивать "по высоким стандартам" Североатлантического альянса.