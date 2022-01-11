Центры российских городов приведут в порядок для туристов

11 янв. 22:52

В этом году правительство России начнет выделять субсидии регионам на реконструкцию исторических центров городов и создание туристической инфраструктуры в них.

"Претенденты на получение субсидии должны подготовить проект так называемого туристического кода центра города - единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами и смотровыми площадками, современной системой навигации и инфраструктурой для людей с инвалидностью", - объяснили в пресс-службе кабмина.

Средний размер субсидии составит 250 млн рублей. Претендовать на субсидированную реконструкцию могут города с численностью населения от 5 тыс до 2 млн человек. Проект реконструкции должен охватывать территорию площадью до 100 га. Победителей конкурса выберет Ростуризм. К 2025 году привлекательными для туристов планируют сделать 52 города России.