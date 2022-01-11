Зеленский призвал Запад жестко и решительно вести диалог с Россией

11 янв. 22:44

Состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями относительно позиций в контексте планируемых международных мероприятий и переговорных форматов.

Владимир Зеленский отметил, что позиция стран Запада в диалоге с Россией должна оставаться жесткой и решительной. "Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", - цитирует украинского лидера ТАСС.

Во время разговора Зеленский также отметил неизменность евроатлантического курса страны и выразил убеждение, что Канада будет продолжать оказывать всемерную поддержку Украине на пути членства в НАТО.