Кубань сделает упор на строительстве спортивных объектов

12 янв. 1:25

В наступившем 2022 году на Кубани будет построено 9 спорткомплексов и 11 центров единоборств, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Новые объекты откроем, в том числе в небольших городах и станицах, чтобы жители могли в комфортных условиях заниматься физической культурой. С подобных центров и комплексов начинается спорт высоких достижений", - отметил он, передает портал Юга.ру.

Спортивные комплексы будут построены в Новороссийске, Динском, Ейском, Выселковском, Кавказском, Мостовском, Новокубанском, Туапсинском и Славянском районах. Площадь каждого составит 1,2 тыс кв м, все они будут оборудованы залами для игровых видов спорта, тренерскими комнатами и медкабинетами.

Центры единоборств создадут в Абинске, Анапе, Армавире, Кореновске, Крымске, Ейске, Сочи, Тбилисском, Каневском, Кавказском и Красноармейском районах, говорится в сообщении.