Власти КЧР будут доплачивать медикам за уход за людьми с ОВЗ

11 янв. 23:58

В Год людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), объявленный в КЧР в 2022 году, глава региона Рашид Темрезов предложил ввести региональные доплаты медработникам ряда соцучреждений.

"Предложил сегодня ввести региональные доплаты для медработников, которые работают в соцучреждениях для лечения и реабилитации людей с ОВЗ и с особенными детками", - написал Темрезов в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс".

Также власти КЧР намерены создать условия для полноценной жизни людей этой категории, их медицинской реабилитации, социализации, вовлечения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь, развития безбарьерной среды в регионе.

В наступившем этом году будет организовано реабилитационное пространство на дому для реализации краткосрочных программ реабилитации детей-инвалидов, мы будем наращивать эту работу и намерены уделить особое внимание оснащенности соцучреждений современными средствами реабилитации, - добавил глава КЧР.

Также в текущем году в Черкесске откроется новый дом-интернат для пожилых и инвалидов, - пообещал Рашид Темрезов.