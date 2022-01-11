Президенту США рассказали о ходе переговоров с Россией в Европе

11 янв. 21:52

Президента США Джо Байдена проинформировали о ходе переговоров с Россией в Европе. Об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американский лидер пристально следит за переговорами. "Он получает практически ежедневно информацию о ходе переговоров", - сказала Псаки.

Она также отметила, что планов телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным пока нет. "Мне нечего анонсировать вам сейчас", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать "телефонного разговора между лидерами двух стран сейчас".