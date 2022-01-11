Казахстан и Узбекистан обсудили укрепление стратегического партнерства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонные переговоры с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщает сайт главы казахстанского правительства.
В ходе переговоров стороны обсудили укрепления стратегического партнерства двух стран.
"В ходе разговора стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - приводит сообщение Sputnik Казахстана.
Также Арипов поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра Казахстана.