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Казахстан и Узбекистан обсудили укрепление стратегического партнерства

Казахстан и Узбекистан обсудили укрепление стратегического партнерства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонные переговоры с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщает сайт главы казахстанского правительства.

В ходе переговоров стороны обсудили укрепления стратегического партнерства двух стран.

"В ходе разговора стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - приводит сообщение Sputnik Казахстана.

Также Арипов поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра Казахстана.

 

 

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