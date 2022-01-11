Владимиров сообщил о ситуации с введение QR-кодов на Ставрополье

11 янв. 22:05

Губернатор Владимир Владимиров Ставропольского края провел заседание краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба главы региона.

Участниками совещания стали члены краевого правительства, руководители министерств и ведомств, главы территорий и медицинских организаций.

Было отмечено, что эпидемиологическая обстановка в крае достаточно стабильна. "За время новогодних каникул сократились показатели смертности от коронавируса, меньше выявляется пациентов с тяжелым течением болезни. В настоящее время в COVID-госпиталях из 3770 развернутых коек занято около 38%", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что пандемия еще не побеждена, и нагрузка на медицинский персонал краевой системы здравоохранения остается высокой. В этой связи Владимиров подчеркнул, что в 2022 году в крае должны быть сохранены стимулирующие выплаты медикам, работающим в красных зонах COVID-госпиталей.

Также стало известно, что глава края поручил подготовить предложения о целесообразности дальнейшего использования системы QR-кодов.