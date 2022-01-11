"Аэрофлот" возобновит рейсы в три города Казахстана

11 янв. 21:45

В ближайшую неделю российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновит рейсы в три казахстанских города. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

С 15 января будут восстановлены полеты в Актобе, с 16 января – в Костанай, а с 17 января – в Караганду.

"Аэрофлот" также предупреждает, что в связи с действующими ограничениями в Казахстане рейсы в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику. Авиакомпания просит пассажиров следить за актуальной информацией о времени вылета на онлайн-табло на сайте авиакомпании, передает РИА Новости.