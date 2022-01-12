"Газпром экспорт" и турецкая BOTAŞ заключили новый газовый контракт

С января "Газпром экспорт", дочерняя компания российской государственной компании "Газпром", увеличивает поставки газа в Турцию в соответствии с новым энергетическим соглашением, заключенным с турецкой государственной нефтепроводной корпорацией BOTAŞ.

Согласно заявлению "Газпром экспорта", Россия будет ежегодно поставлять компании BOTAŞ до 5,75 млрд кубометров газа по трубопроводу "Турецкий поток" в течение четырех лет. Цена газа в рамках вновь заключенной сделки не разглашается, пишет Сaspian News.

Четырехлетний контракт был подписан в рамках встречи между "Газпром экспорт" и BOTAŞ 30 декабря 2021 года. Соглашение заменило предыдущее соглашение о ежегодных поставках 4 млрд кубометров природного газа в год по "Турецкому потоку".

Две компании уже сотрудничают в рамках соглашения, подписанного в 1997 году, года они заключили 25-летний коммерческий контракт на поставку 365 млрд кубометров газа в Турцию по газопроводу "Голубой поток", который был введен в эксплуатацию в конце 2002 года. Всего за 15 лет по газопроводу в Турцию транспортировано более 158 млрд кубометров газа.

В 2014 году "Газпром" и BOTAŞ подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству "Турецкого потока" - нового газопровода из России в Турцию. Коммерческие поставки газа в Турцию по трубопроводу начались 1 января 2020 года. Газопровод протяженностью 930 км от Анапы до Кыйыкёй на северо-западе Турции имеет расчетную пропускную способность 15,75 млрд кубометров в год для каждой из двух его линий. Одна линия предназначена для доставки российского газа турецким потребителям, а другая - для поставки газа в страны южной и юго-восточной Европы.

Будучи одним из крупнейших импортеров газа в Европе, Турция все больше зависит от импорта природного газа, поскольку ее внутреннее потребление, особенно в электроэнергетическом секторе, в последнее время значительно выросло. По данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EMRA), в июне 2021 года общее потребление газа в Турции увеличилось на 70,2 процента до примерно 3,83 млрд кубометров по сравнению с примерно 2,25 млрд кубометров в июне 2020 года. Рост потребления на электростанциях, работающих на природном газе, которые производят больше электроэнергии из-за засухи и снижения гидротехнических мощностей, продолжает стимулировать импорт.

На природный газ, поставляемый из стран Каспийского региона, приходится наибольшая доля импорта Турции, при этом Россия, Азербайджан и Иран остаются основными поставщиками.

Крупнейший в мире экспортер природного газа - Россия - важнейший поставщик газа для Турции. Две страны осуществляют торговлю газом по двум магистральным газопроводам - "Голубой поток" и "Турецкий поток". Годовая пропускная способность "Голубого потока" составляет 16 млрд кубометров, в то время как "Турецкий поток" поставляет почти в два раза больше, или 31,5 млрд кубометров в год.

В прошлом году российский энергетический гигант поставил в Турцию около 27 млрд кубометров природного газа, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 15,6 млрд кубометров.