Канье Уэст намерен приехать в Россию для встречи с Путиным

11 янв. 20:57

Американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст собрался приехать в Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал Billboard.

"Он намерен проводить в России много времени", - сказал советник Канье Уэста, подчеркнув, что певец хочет сделать страну своим "вторым домом".

Согласно предварительной информации, визит музыканта состоится весной или летом 2022 года. Точной информации об этом пока нет.

Издание сообщает, что Канье Уэст планирует развивать бизнес-проекты в России и расширять контакты в музыкальной сфере. Помимо этого, певец захотел встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.