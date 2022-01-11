Саакашвили отреагировал на события в Озургети

11 янв. 20:48

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook события, развернувшиеся сегодня утром в Озургети.

Напомним, утром 11 января в Озургети прошла акция протеста, участники которой выступили против затягивания работ по реабилитации центральной дороги и проводили акцию на магистрали Озургети-Чохатаури. В ходе акции были задержаны два депутата сакребуло от "Единого национального движения" Бесо Катамадзе и Шалва Тавдишвили.

"Мы должны действовать не прямолинейно, а во всех направлениях, мирно, наступательно, и так мы добьемся на внеочередных выборах смены режима и реальности!", - сказал Саакашвили.

Экс-глава государства отметил, что все политические мускулы должны работать, усиливаться для решающих ударов. "Именно такими акциями мы победим коррупцию и олигархат. С другой стороны, мы постоянно должны порицать местных государственных чиновников. Я точно знаю, что их части в душе не нравится все это, и если они открыто не могут выскaзaться, тo в кaкoй-тo фoрмe всe-тaки дoлжны мeшaть нeспрaвeдливoсти. Чтo кaсaeтся нecпрaвeдливoсти, тo вeздe жрут нaши дeньги - гдe-тo нe зaкoнчили стрoитeльствo шкoлы, гдe-тo дoрoги, гдe-тo дeтсaдa и вeздe укрaдeны дeньги. Мы ничeгo нe дoлжны спускaть им с рук, oбo вceм дoлжны гoвoрить", - цитирует Саакшавили "Грузия Online".