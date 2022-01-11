В Баку опровергли информацию о применении авиации и артиллерии на границе с Арменией

11 янв. 21:00

Азербайджанская армия не применяла авиацию или артиллерию на кяльбаджарском направлении, информирует Минобороны республики.

Сообщается, что "подразделения азербайджанской армии осуществляют адекватные ответные меры без какого-либо применения авиации или артиллерии для подавления активности армянской стороны на этом направлении".

В министерстве отметили также, что в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении 11 января в полдень, обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе в направлении Кяльбаджарского района.

"В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.