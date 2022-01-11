В Казахстане возобновили работу банкоматы Сбербанка

11 янв. 20:42

Сбербанк восстановил работу практически всех банкоматов и отделений в Казахстане. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"В настоящий момент практически все банкоматы и отделения "Сбера" в Казахстане работают в штатном режиме и предоставляют услуги клиентам во всех регионах страны. Ранее была полностью возобновлена работа всех головных офисов", - приводит сообщение Сбербанка РИА Новости.

Как отмечается, полное восстановление работы отделений и банкоматной сети происходит по мере стабилизации ситуации в Казахстане. В частности, в ближайшее время будут заменены банкоматы, которые были повреждены в ходе беспорядков.

Напомним, в начале 2022 года в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Республиканское правительство пошло навстречу протестующим и снизило цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр (около 11 центов), но это не остановило протестующих. Постепенно они перешли от экономических требований к политическим. В частности, протестующие призывали к отставке правительства, проведению новых выборов и рассмотрению вопроса о люстрации людей из "клана" бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января. В ходе протестов получили ранения около 1 тыс человек. На фоне массовых беспорядков в Казахстане ОДКБ по запросу Токаева направила в страну миротворческий контингент.