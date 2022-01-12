Признает ли Иран талибов*

Иран призвал Соединенные Штаты разблокировать замороженные средства Афганистана, однако Тегеран не готов признать афганское правительство, возглавляемое талибами*. Об этом стало известно после визита представителя запрещенного в России движения "Талибан" Амира Хана Муттаки в Тегеран.

Как сообщает Al-Monitor, министр иностранных дел талибов* Амир Хан Муттаки посетил Тегеран в минувшие выходные для переговоров по политическим, экономическим, транзитным вопросам и проблемам беженцев. Иран имеет 900-километровую границу с Афганистаном и принимает около 3,6 миллиона афганских беженцев. После захвата власти талибами* в августе сотни тысяч афганских мирных жителей бежали в соседний Иран через неофициальные пункты пересечения границы.

В понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде охарактеризовал переговоры как "позитивные", но сказал, что Иран "еще не готов официально признать" новых лидеров Афганистана. "Нынешнее состояние Афганистана вызывает серьезную озабоченность Исламской Республики Иран, и визит афганской делегации был проходил в рамках решения этих вопросов", - сказал Хатибзаде.

Ни одна страна не предложила официального признания "Талибану"*, который в сентябре представил свой Кабмин. На прошлой неделе посол Ирана в Кабуле Бахадор Аминян заявил, что Иран признает только "инклюзивное" правительство, сформированное талибами*.

Иран не признавал талибов*, когда они в последний раз находились у власти с 1996 по 2001 год. Казнь талибами по меньшей мере восьми иранских дипломатов и журналиста в северном афганском городе Мазари-Шариф в 1998 году поставила Иран и талибов на грань войны.

Иран, однако, пообещал работать с новыми лидерами талибов, несмотря на их исторически сложные отношения. Президент Ирана Ибрахим Раиси назвал "военное поражение" США в Афганистане возможностью для установления мира.

В ходе переговоров в Тегеране министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пообещал оказать гуманитарную поддержку Афганистану и призвал разблокировать финансовые активы афганского правительства, которые администрация Байдена заморозила в августе. "Активы Афганистана, заблокированные Америкой… должны быть использованы в гуманитарных целях и для улучшения условий жизни в Афганистане", - сказал Амир Абдоллахиан.

Во время визита в Иран министр иностранных дел талибов* также встретился с лидерами сопротивления в изгнании Ахмадом Масудом и Исмаилом Ханом и "уверил их, что любой может приехать в Афганистан и жить без каких-либо проблем". "Это дом для всех, и мы никому не создаем незащищенность или другие проблемы. Каждый может свободно приехать и жить", - сказал Муттаки.

*"Талибан" – движение, запрещенное в России