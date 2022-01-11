США не видят возможностей для компромисса с Россией по расширению НАТО

11 янв. 19:53

США не видят больших возможностей для достижения компромисса с Россией по вопросу расширения НАТО. Об этом заявила сегодня в интервью CNN постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"В данный момент <...> никто не предлагает изменить политику НАТО в вопросе расширения", - цитирует ее ТАСС.

По словам Смит, любые решения относительно расширения будут приниматься Североатлантическим альянсом и страной", стремящейся к этому.

Комментируя российский проект соглашений о гарантиях безопасности, которые, в частности, предполагают отказ от расширения НАТО на восток, она подчеркнула, что "не видит больших возможностей для компромисса" по этому вопросу.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.